وعد القدو: البرلمان العراقي عازم على عقد جلسة لمناقشة خرق تركيا للسيادة العراقية

ويشن الاحتلال التركي بشكل متكرر، هجمات على قضاء شنكال كانت آخرها منذ يومين، تسبب بتدمير مناطق زراعية وبنى تحتية والكثير من الممتلكات العامة.

وقال القدو لوكالة روج نيوز إن "قضية الهجمات التركية المتكررة باتت تأخذ منحى خطيراً على الرغم من الاحتجاجات الرسمية التي تقدمها بغداد ومع ذلك تتذرع تركيا بوجود اتفاقيات أمنية بين البلدين تتيح لها التوغل عسكرياً في حين أن البلدين كانا قد وقعا محضر اجتماع في عام 1984 وانتهى مفعوله عام 1985".

وأضاف إن "عدداً من النواب العراقيين يتابعون ملف خرق السيادة العراقية وستكون هناك جلسة مخصصة لمناقشته"، داعياً "أنقرة إلى احترام سيادة العراق".

ولفت النائب العراقي، إلى" أن أعداد جنود الاحتلال التركي المتواجدين داخل العراق باتوا أكثر من 7 آلاف عسكري وهذا يعد احتلالاً لا يمكن السكوت عنه".

(م ش)