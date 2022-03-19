تزيين منصة ومكان احتفال نوروز ديرك لعام 2022

تجمع العشرات من أعضاء اللجنة التحضيرية ومجلس عوائل الشهداء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في قرية وانك 2 كيلو متراً جنوب غرب ديرك لتزيين المنصة وإيقاد نار نوروز والإعلان عن مكان الاحتفال هذا العام.

وباشرت لجان الخدمات في بلدية الشعب صيانة الطرقات ونظافة مكان الاحتفال، وتجهيزه، حيث نصبت 21 سارية مع تعليق صور القائد أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوة الأمن الداخلي .

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك وعضو اللجنة التحضيرية لعيد نوروز محمد عبد الرحيم كلمة، بارك فيها نوروز 2022 للقائد أوجلان وقوات الكريلا وجميع القوات المرابطة على جبهات القتال والشعوب التواقة إلى الحرية.

أضاف عبد الرحيم "سنحتفل بعيد نوروز هذا العام بروح مقاومة عفرين ومقاومة نوروز"، مناشداً جميع شعوب ومكونات ديرك التوجه في ساعات الصباح إلى ساحة نوروز، من أجل الإعلان للعالم أجمع أن نوروز 2022 نوروز الحرية والانتصار".

بعدها عُقدت حلقات الدبكة على أنغام الموسيقا الكردية.

(كروب/ف)

ANHA