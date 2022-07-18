تزيين ملعب 12 آذار استعداداً للاحتفالية الكبرى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز

يصادف يوم غد الثلاثاء 19 تموز، الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة ثورة 19 تموز في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومع حلول الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة، تشهد عموم مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا، بدأت اليوم اللجنة التحضيرية للاحتفاليات بتزيين ملعب شهداء 12 آذار استعداداً للاحتفالية التي من المقرر أن تقام يوم غد.

وزين الملعب بأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي وصور القائد عبدالله أوجلان.

وتقام في تمام الساعة الـ 17.00 من يوم غد الثلاثاء احتفالية كبرى في ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو، بحسب اللجنة التحضيرية.

ANHA