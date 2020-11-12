تزويد مشفى ديرك بمحطة توليد الأوكسيجين

تشهد مدينة ديرك وأسواقها شللًا شبه تام للحركة، بعد قرار الإدارة الذاتية حظر التجوال الكامل في مدينة ديرك وريفها مدة 14يومًا، اعتبارًا من 6 تشرين الثاني، نظرًا لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تصدرت قائمة المدن والبلدات في شمال وشرق سوريا بحالات الإصابة.

ومع استمرار الحظ وتقيّد الأهالي به، اتخذت مديرية الصحة بالتنسيق مع الإدارة الذاتية عدة تدابير للوقاية وتأمين المستلزمات الضرورية منها محطة توليد الأوكسيجين.

'تأمين محطة لتوليد الأوكسجين'

وأمّنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا محطة لتوليد الأوكسجين لمشفى ديرك، حيث تعبّئ يوميًّا 85 اسطوانة، لتلبية حاجة المشفى الخاص بالمصابين بفيروس كورونا.

المتحدثة باسم لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو قالت: "من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مع حلول فصل الشتاء"، وأشارت إلى أن المشافي كانت تعاني من صعوبة في تأمين اسطوانات الأوكسيجين نتيجة فقدانها وارتفاع أسعارها في السوق.

ونوهت روجين أحمد إلى تأمينهم محطة لتوليد الأوكسجين وُضعت في الخدمة منذ ثلاثة أيام، وقالت: "على الرغم من وجود بعض النواقص التكنيكية، إلا أنها تعمل بشكل جيد وتعبئ 85 اسطوانة يوميًّا"، ونوهت إلى أن المحطة خاصة بالمشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا.

روجين أحمد أوضحت أنه ورغم قلة الأجهزة إلا أن الإدارة الذاتية وضعت جميع إمكاناتها في خدمة المشافي لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتوجد عدة محطات في إقليم الجزيرة، إحداها في الحسكة وتضخ الاسطوانات في مشفى كوفيد 19 في الحسكة، بالإضافة إلى محطة التوليد التي وُضعت في الخدمة في مشفى قامشلو الخاص بمصابي فيروس كورونا.

(أ ب)

ANHA