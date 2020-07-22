تزفيت الطرق في ديرك وإصلاح خط للصرف الصحي بطول 250 مترًا في الرقة

وأطلقت بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا مشاريعها الخدمية الداخلة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن توقفت لفترة بسبب الحظر الذي فُرض لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرقة

وأصلحت دائرة الصرف الصحي في بلدية الشعب بالرقة خطًّا للصرف الصحي ممتدًا من دوار الدلة في شارع تل أبيض وسط المدينة وصولًا إلى جسر الصوامع شرق المدينة بطول يبلغ 250 مترًا.

مدير دائرة الصرف الصحي في بلدية الشعب بالرقة حسام كالو أشار إلى أن المشروع استغرق قرابة الـ 20 يومًا، واستُبدل الأنبوب الرئيس القديم بأنبوب جديد بأقطار أكبر تصل إلى 40 سم.

ديرك

باشرت بلدية الشعب في ديرك بمقاطعة قامشلو بترقيع وتزفيت شوارع المدينة بكمية 700 مترًا مكعبًا من المجبول الزفتي، بعد تشكيل لجان من البلدية للتنسيق مع الكومينات، بعد توقفها نتيجة الإجراءات التي اتخذها الإدارة الذاتية لمنع انتشار وباء كورونا.

وبدأ قسم الخدمات في بلدية الشعب اليوم الأربعاء، بتزفيت وترقيع الطرقات التي كانت من المقرر تزفيتها بداية شهر آب، ونظرًا لتوفر المجبول الزفتي وتقديم شركة جودي للكمية المطلوبة لبلدية الشعب.

سربل محمود عضو اللجنة التنفيذية في قسم الخدمات لبلدية الشعب في ديرك قال" بعد تشكيل لجان من بلدية الشعب للتنسيق مع الكومينات لتقسيم المدينة، لتزفيتها وترقيع شوارعها ومداخلها بمساحة تقدر بـ 700 مترًا مكعبًا".

(كروب/سـ)

ANHA