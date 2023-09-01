تزايد السخط الشعبي حيال تواطؤ ENKS و PDK مع الاحتلال التركي

يتزايد السخط الشعبي حيال تواطؤ ما يسمى المجلس الوطني الكردي (ENKS) مع دولة الاحتلال التركي، وشرعنة احتلالها لمقاطعة عفرين المحتلة.

وفي هذا السياق، أوضح أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية ومجلس حزب سوريا المستقبل في عفرين والشهباء أنه ليس من حق ENKS الذي يتعاون مع دولة الاحتلال التركي أن يتحدث باسم الكردايتية.

"المجلس الوطني الكردي حليف للدولة التركية"

استنكرت عضوة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في عفرين والشهباء، أمينة خليل تعاون المجلس الوطني الكردي مع دولة الاحتلال التركي وذكرت أنه متورط في قتل العفرينيين.

ودعت أمينة خليل المجلس الوطني الكردي إلى التوقف عن التعاون مع دولة الاحتلال التركي، وتابعت حديثها قائلة: "إن تحالف المجلس الوطني الكردي مع الدولة التركية عملٌ غير أخلاقي، لذا ندعوه إلى التخلي عن هذا التعاون والتوقف عن دعوة أهالي عفرين إلى العودة إليها، فهي تشهد جرائم شنيعة من قتل واختطاف واغتصاب".

"ضلّ المجلس الوطني الكردي طريقه"

وذكرت عضوة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في عفرين والشهباء، عفيت حنان، أن المجلس الوطني الكردي لا يعلم شيئاً سوى الخيانة، فلطالما تواطأ مع الدولة التركية، وتابعت حديثها: "وانكشف هذا خلال المجزرة التي وقعت في ناحية جندريسة عشية نوروز".

ودعت عفيت المجلس الوطني الكردي إلى التراجع عن الخيانة، واختتمت: "على أولئك الكرد الذين تخلوا عن لغتهم وثقافتهم وهويتهم ألا يدّعوا أنهم كرد، لقد ضلّ المجلس الوطني الكردي المتعاون مع دولة الاحتلال التركي طريقه، لكننا سنواصل مقاومتنا ضد المحتلين في الشهباء".

"تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة عبر ENKS"

أما عضوة مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، غالية كجوان إلى ضلوع المجلس الوطني الكردي في تغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة، وقالت: "منذ احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لكري سبي وسري كانيه وعفرين وهي تشهد شتى أنواع الجرائم من قتلٍ ونهبٍ وتدمير، وتهدف دولة الاحتلال التركي إلى تغيير ديمغرافية هذه المناطق، والمجلس الوطني الكردي يتواطأ معه في هذا، لكن ليعلم أننا نرفض تواطؤه وتعاونه مع المحتلين بهذا الشكل".

وأوضحت غالية كجوان أن حل الأزمة السورية متوقف على تحرير المناطق المحتلة ودعت القوى الدولية إلى الضغط على الدولة التركية ومنعها من إحداث أي تغييرٍ ديمغرافي.

"على PDK التوقف عن التعاون مع الاحتلال التركي"

وأوضح عضو مركز العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية في عفرين والشهباء، محمد علي حسن أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى شرعنة الممارسات التي ترتكبها في أنحاء كردستان من خلال التواطؤ مع الأمم المتحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأشار محمد حسن إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني عدو لكردستان، وتابع: "تنفذ دولة الاحتلال التركي مخططاتها على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يعادي الديمقراطي الكردستاني، حزب العمال الكردستاني فقط فهو في الأساس ضد تحرير كردستان".

وذكر حسن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضالع في إفشال عدة ثوراتٍ كردية كان هدفها تحرير كردستان، أما فيما يتعلق بثورة شمال وشرق سوريا فقد قال: "اختار الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج الخيانة ضد ثورة شمال وشرق سوريا واتضح هذا من زيارة عبد الحكيم بشار لعفرين، فزيارته هذه تثبت تعاونه مع مرتزقة دولة الاحتلال التركي وسعيه إلى شرعنة احتلال تلك المناطق".

وسلط محمد حسن الضوء على استمرار الدولة التركية بغزو كردستان ونهبها وتدميرها وقتل سكانها منذ 50 عاماً وأشار إلى عدم اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني لأي موقف حيال هذا، وذكر أن دولة الاحتلال التركي تقوم بإثارة الفتنة بين الكرد عندما تفشل في تنفيذ مخططاتها.

ودعا حسن الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التوقف عن التعاون مع الاحتلال التركي، والعمل على بناء الوحدة الوطنية الكردية، وقال: "علينا ألا ننخدع بسياسات العدو، وألا نتحرك وفقاً لمصالح الدول، بل وفقاً لمصالح شعبنا ونعزز تنظيمنا".

(ر)

ANHA