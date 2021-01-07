تزايد المطالبات من مجلس النواب بعزل ترامب من السلطة

ودعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، لعزل ترامب من السلطة على الفور، قائلا إن أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور.

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إذا رفض بنس "الارتقاء لمستوى المسؤولية،" فعلى الكونغرس الانعقاد لمحاكمة ترامب.

ودعا عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية إلينوي، آدم كينزينغر، أول مشرع جمهوري إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لتنحية الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال كينزينغر إنه يريد من مايك بنس، نائب الرئيس، ووزراء الإدارة، القيام بما هو ضروري لضمان بقاء البلاد آمنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن يكون لدى الولايات المتحدة "قبطان عاقل للسفينة".

وانضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جون برينان للأصوات المطالبة بالعزل، ودعا الجمهوريين ومجلس الشيوخ للتحرك الفوري لإقالة ترامب.

(ي ح)