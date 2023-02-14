تظاهرتان في الشدادي والهول للتنديد بالمؤامرة الدولية

التظاهرة في الشدادي خرجت، بتنظيم من حركة الشبيبة الثورية، وشارك فيها، أهالي الناحية، وأعضاء المؤسسات في نواحي جنوب الحسكة، وحمل فيها المتظاهرون المشاعل، وصور القائد أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من مقر الشبيبة في الحي الجنوبي بالناحية لتصل إلى ساحة القائد أوجلان، وهناك وقف الجميع دقيقة صمت.

تلاها كلمة لعضو حركة الشبيبة، جاسم الخضير، عبر من خلالها عن استنكارهم للمؤامرة الدولية والتي طالت شخص القائد.

وقال: " نحن اليوم نعيش بفكر وفلسفة القائد الأممي عبدالله أوجلان ونحن ومن هذا المنبر نستنكر وبأشد العبارات المؤامرة التي حيكت ضده".

وتابع: "المؤامرة جاءت بعد نجاح فكره وتحرير الشعوب من الذهنية السلطوية وهذا الموضوع تجسد في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال مشروع الإدارة الذاتية والتي تعتبر خيمة المكونات برمتها، ونحن كشعوب المنطقة ولجان شبيبة نستنكر المؤامرة القذرة التي تقودها الفاشية التركية ونطالب بالحرية الجسدية للقائد الأممي عبدالله أوجلان" .

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان وتنادي بحريته.

الهول

وفي الهول انطلقت التظاهرة من المدخل الرئيس للناحية وشارك فيها شبيبة الناحية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى أمام المجمع التربوي.

وحمل المتظاهرون المشاعل، وصور القائد، وسط ترديد الهتافات التي تنادي بحريته.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية في الهول حسون عواد كلمة، قال فيها: "ندين ونستنكر ما تقوم به دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة على القائد، والمؤامرات الدولية التي حيكت ضده ما هي إلا انكسار للقوة الاستعمارية التي لم تنجح بدحر الثورات التي تطالب بالحرية للقائد "عبد الله أوجلان".

وتابع: "المؤامرات الدولية التي نظمت ضد القائد عبد الله أوجلان من أكبر المؤامرات في التاريخ ، ولكن استطاع القائد إفشال هذه المؤامرات وإبعاد كافة الشعوب في الشرق الأوسط عن نار الحروب بدهاء وحنكة".

وأكد حسون " إننا في ناحية الهول نؤكد تمسكنا ووقوفنا في صف واحد لمواجهة الظلم والمؤامرات الدولية التي تحاك ضد القائد "عبد الله أوجلان."

وختم حسون " شباط شهر أسود لجميع الشعوب التي تناضل لنيل الحرية، والتحرر من العبودية، والمضي على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

( كروب/سـ)

ANHA