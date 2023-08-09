تظاهرة شبابية في قامشلو للتنديد بالعزلة وهجمات الاحتلال

نظم كل من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي تظاهرة في مدينة قامشلو للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان.

انطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة في مدينة قامشلو تحت شعار "ضد العزلة والاحتلال انصروا معركة الحرية" حاملين المشاعل.

وتوجه المتظاهرون صوب شارع منير حبيب وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "الشهداء خالدون". وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى العضو الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي حسن مصطفى كلمة أكد فيها أنهم سيواصلون النضال حتى إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وأضاف: "نحن جنود القائد آبو، سوف نقاوم ضد الدولة التركية الفاشية".

وانتهت التظاهرة وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

(ك)

ANHA