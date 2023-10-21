وشارك في التظاهرة أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة والأحزاب السياسية وتجمع نساء زنوبيا.

وانطلقت التظاهرة من الحي الأول وسط مدينة الطبقة حاملين يافطات كتب عليها" الحرية للقائد آبو والحل للمسألة الكردية" وصور القائد عبد الله أوجلان وسط ترديد شعارات "عاش القائد أوجلان"، " بالروح بالدم نفديك أوجلان" وصولاً إلى مبنى حركة الطلبة الديمقراطية في الحي الثاني.

وعند الوصول إلى مبنى حركة الطلبة الديمقراطية وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة محمود اليتيم بياناً جاء في مستهله : "نقوم اليوم بالنفير والاعتصام بالذكرى السوداء على مناطقنا وعلى الشعوب الحرة في كل مكان لنذكر العالم أجمع باليوم الأسود الذي مر على شعوبنا باعتقال القائد عبد الله أوجلان الذي تآمرت عليه الدول العدوة والصديقة و جميع أجهزة المخابرات في الدول الرجعية ".

وتابع البيان:" الفكر والمشروع الذي قدمه لنا القائد عبد الله أوجلان من أجل تحرر الشعوب وعدم القبول بالقوانين التي تسنها الدولة والأنظمة. وكرد جميل لما قام به القائد للشعوب الحرة أخذت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة على عاتقها الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ".

(ر ع/ك)

ANHA