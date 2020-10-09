تظاهرة شعبية واسعة بمشاركة المسعفين والمسنين في الحسكة استنكاراً للاحتلال واستمرار العزلة

وشارك في التظاهرة الآلاف من أهالي مدينة الحسكة، يتقدمهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسعفون والممرضون الذين شاركوا في نقل ومداواة جرحى الحرب، بالإضافة الى أعضاء كافة المراكز والمؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

التظاهرة بدأت من عند حديقة القائد "آبو"، حاملين صور القائد أوجلان والشهداء، ولافتات كتبت عليها "نحيي مقاومة شعبنا في عفرين وسري كانيه وكري سبي"، " وبمقاومتنا ونضالنا نوحد الصف الكردي وندحر الاحتلال التركي".

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي المؤدي الى لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة مرددين الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته والمطالبة برفع العزلة المشددة على القائد أوجلان.

وحين وصولهم أمام مركز لجنة البلديات وقف الأهالي دقيقة صمت، ثم القى رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بشمال وشرق سوريا شيخموس أحمد باسم الإدارة الذاتية كلمة استنكر فيها المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان في الذكري السنوية 22 وكما ندد بالهجمات التي شنها الاحتلال التركي على منطقتي سري كانيه وكري سبي في الـ 9 من تشرين الأول 2019.

واستذكر أحمد جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أرضهم وترابهم، مشيراً إلى أن المقاومة التي أبداها المناضلون والشعوب بمناطقهم في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته كانت تاريخية وعبرت عن مدى تمسكهم بأرضهم رغم عدم التكافؤ العسكري في المعركة.

أوضح أحمد إلى أن المؤامرة التي شاركت فيها كل الدول ممتدة إلى يومنا الراهن، وقال:"المؤامرة الدولية في بدايتها طالت القائد أوجلان في الـ 9 تشرين الأول 1998، قائد الشعوب المضطهدة والذي نادى برفع الظلم عن كاهل الشعوب" وأضاف :"وفي ذات التاريخ شن الاحتلال التركي هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا كتعبير عن استمرار المؤامرة".

ونوه أحمد إلى أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته ضرب الوحدة الوطنية في سوريا وأخوة الشعوب التي انبثقت من فكر وفلسفة القائد أوجلان، وكما تسعى إلى التغيير الديمغرافي في كل من المناطق التي احتلتها.

وناشد أحمد في نهاية حديثه الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية وكل الحركات الديمقراطية، الوقوف في وجه التهديدات التركية، وانهاء احتلالها للأراضي السورية والعمل على إعادة آمنة للمهجرين إلى ديارهم.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، والتي تنادي برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

(بـ ر – ه إ/ل)

ANHA