تظاهرة مندّدة بهجمات تركيّا والإعلان عن سجل عدد من الشّهداء في الشّهباء

وتوجّه الآلاف من أهالي مقاطعتي الشهباء وعفرين من أمام مشفى آفرين صوب مخيم برخدان بناحية فافين، وسط ترديد الشّعارات التي تستنكر الاحتلال التركي وتمجّد الشهداء، حاملين صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كُتب عليها: "الموت للخونة تحيا الوحدة الكرديّة"، "أيها المحتل اخرج من أرض آبائنا وأجدادنا".

ولدى وصول الأهالي إلى ساحة مخيم برخدان، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثمّ أعلن مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين سجل 25 شهيداً استشهدوا في أوقات وأماكن متفرّقة، والشهداء هم كل من "منار علي الاسم الحركي افستا باران، نهيلة فاتكو الاسم الحركي دلباك خيري، سيهام نعسان الاسم الحركي روناهي امارا، سيفين إيبو الاسم الحركي روتيندا ليلون، مروان خليل الاسم الحركي هسنكار حلب، خبات كدرو الاسم الحركي خبات، مصطفى بلال الاسم الحركي جكدار عفرين، هارون شيخ الاسم الحركي دانيز عفرين، عبد الله شيخو الاسم الحركي زنار باكور، أحمد ملا الاسم الحركي بروسك زاغروس، فيصل سيدو الاسم الحركي مراد، أكر عفرين، جودي حمدك الاسم الحركي جودي رستم، خالد جمو الاسم الحركي خالد جمو، يوسف تاكين الاسم الحركي يلماز جزير، محمد حبيب الاسم الحركي شورش عفرين، خالد علو الاسم الحركي عفرين عفرين، شادي جالو الاسم الحركي خابور عفرين، محمد عليكو الاسم الحركي فرمان بلبل، عبد الرحمن محمد الاسم الحركي عكيد شرقيا، محمد عثمان الاسم الحركي مردام جولميرك، كنجو شبابو الاسم الحركي كنجو، علي إيبش، محمد الأحمد الاسم الحركي محمد الأحمد، مظلوم سلو الاسم الحركي زغروس موباتا".

ومن ثمّ ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل حسن بركو، قدّم من خلالها واجب العزاء لذوي الشهداء، مؤكّداً السير على خطاهم، منوّهاً: "أنّ الشهداء ضحوا بأرواحهم لنعيش حياة حرة كريمة، ورفضوا العيش تحت القوى الاستبدادية والظلامية التي تمارسها الدول الكبرى".

ودعا بركو إلى وحدة الصف الكردي، لافتاً إلى أنّ بعض الأحزاب الكردية وافقت على الوحدة ولكن بتقسيم كل شيء.

كما دعا بركو جميع الشعوب الانتفاضة بوجه الاحتلال التركي والتّوجّه إلى الانضمام لصفوف وحدات حماية الشعب والمرأة للدفاع عن الأرض والكرامة.

ومن ثمّ ألقت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل الإدارية هيفي سليمان، أكّدت فيها أنّ الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق في جنوب كردستان بموافقة الدول الاستعمارية، مستنكرةً صمت الحكومة العراقية وإقليم كردستان تجاه ما يمارسه الاحتلال التركي في جنوب كردستان.

وأشارت هيفي إلى أنّ الاحتلال التركي يعمد على تغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتهجير أهلها من ديارهم وإعادة أطماع أجداد العثمانيين.

وبدورها ألقت عضوة اللجنة الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، كلمة عاهدت من خلالها الشهداء في السير على خطاهم، والذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير المناطق المحتلة.

وأضافت هدية يوسف: "بأنّ الاحتلال التركي يرتكب المجازر بحق الشعب الكردي أمام الصمت الدولي، مستهدفاً بالدرجة الأولى فكرة الأمة الديمقراطية التي حضنت جميع الشعوب والمكوّنات في كردستان، فهو يدّعي بأنّه يحارب الإرهاب، لكن في الحقيقة يحارب الشعب الكردي والعربي والأشوري والسرياني وجميع الشعوب الذين يعيشون في المنطقة، ويحاول النيل من إرادتهم".

كما أكّدت هدية أنّ هجمات الاحتلال التركي على مناطق شنكال ومخمور وعفرين جاءت بموافقة الحكومة العراقية والناتو، وستُواجَه تلك الانتهاكات بانتقام وردّ قاسٍ.

ومن ثمّ اختتمت التظاهرة بترديد الشعارات الّتي تندد بجرائم الاحتلال التركيّ، وتحيّي دماء الشهداء.

(ف إم- ج ج/إ)

ANHA