تظاهرة مناهضة للاحتلال التّركيّ في دير الزّور

وتجمّع المئات من الأهالي ووجهاء المنطقة، وممثّلين عن المؤسسات المدنية، في بلدة الجزرات في ريف دير الزور للمشاركة في مسيرة جماهيرية مناهضة للاحتلال التركي.

وحمل المشاركون أغصان الزيتون ولافتات كتب عليها "سنقاوم لنحمي أرضنا، الفاشية التركية هي سبب دمار بلادنا".

وجابت التظاهرة شوارع البلدة وصولاً إلى أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء، حيث تجمع المشاركون.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقيت كلمات باسم الإدارة المدنية في دير الزور، وحزب سوريا المستقبل ومجالس المرأة في دير الزور.

الكلمات ندّدت بالاحتلال التركي، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أهالي شمال وشرق سوريا. كما استنكروا الصمت الدولي إزاء هذا الجرائم. وأكدوا عزم شعوب المنطقة على تصعيد النضال والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال.

(ع ص/ك)

ANHA