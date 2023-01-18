تظاهرة لطلبة جامعة كوباني تضامناً مع ثورة المرأة في روجهلات وإيران

انطلقت التظاهرة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، وانضم إليها المئات من طلبة جامعة كوباني، من حي كوباني الجديد حيث جامعة كوباني صوب ساحة المرأة الحرة.

رفع المتظاهرون صور الشهيدة جينا أميني، وسط ترديدهم لشعار " jin jiyana azadi".

وبعد وصول المتظاهرين لساحة المرأة الحرة وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الطالبة نوفين تمي كلمة باسم طلبة جامعة كوباني، وقالت: "الثورة التي تقودها اليوم المرأة في روجهلات كردستان ثورة مباركة"، مؤكدة أنها ستنتصر لأن أصحاب الحق دائماً ينتصرون والمرأة صاحبة الحق في مطالبها.

وأكدت نوفين وقوف نساء مع المرأة والشعب في روجهلات كردستان في المطالبة بحقوقهم التي حرموا منها من خلال القمع والظلم الممارس من الدولة الإيرانية.

وطالبت نوفين تمي في كلمتها الدولة الإيرانية بالإنصات لمطالب الشعب، وعدم مقابلة مطالب المتظاهرين بالقمع.

وانتهت التظاهرة على وقع الشعارات الثورية "المقاومة هي الحياة"، " jin jiyana azadi "

(ن ك/د)

ANHA