تظاهرة لمهجري عفرين ...استمرار ردود الفعل المناهضة لاستقبال الحريري في هولير

في سياق ردود الفعل المناهضة للزيارة التي أجراها رئيس الائتلاف السوري، نصر الحريري، إلى جنوب كردستان، ولقائه المسؤولين في الحزب الديمقراطي، نظم مجلس مقاطعة عفرين تظاهرة في مقاطعة الشهباء.

وتجمّع المئات من أهالي عفرين وسط ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، رافعين صور شهداء مقاومة العصر وشهداء المجازر التي ارتكبها المحتل في تل رفعت، وبالإضافة إلى لافتات كتب عليها عبارات تتهم الائتلاف السوري بخيانة الثورة والمشاركة في احتلال عفرين والعمل كمرتزقة لدى الاحتلال التركي. إضافة إلى لافتات تدين موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم جنوب كردستان حيال زيارة المدعو نصر الحريري إلى الإقليم.

وانطلقت التظاهرة باتجاه دوار شهداء مجزرة تل رفعت والمتظاهرين وسط ترديد شعارات مناهضة لزيارة الحريري ولموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومع وصول التظاهرة إلى دوار شهداء مجزرة تل رفعت وقف المتظاهرين دقيقة صمت، تلاها قراءة البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد من قبل عضوة مجلس مقاطعة عفرين زينب سليمان باللغة الكردية والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو باللغة العربية، وجاء في نص البيان:

"أربعة أعوام وعفرين تحترق بنار حقد وكراهية الدولة التركية ومرتزقتها الذين يمارسون أبشع الجرائم ضد الإنسانية يوميًّا، من تغيير ديمغرافي وثقافي، بحق الشعب العفريني بجميع مكوناته، وفرض لغة أجنبية في جيايي كورمنج من قبل الميت التركي ومرتزقته بقيادة المدعو نصر الحريري، وتجري كل هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع العالم".

وأضاف البيان "نصر الحريري صاحب التاريخ الأسود والفاشي عمل على إعلاء مراتبه ضمن صفوف حزب البعث، عن طريق ممارساته الوحشية والشوفينية ضد الكرد، وعمل أيضًا على استغلال جميع الفرص لمصالحه الشخصية.

ووجد الحريري في الأزمة السورية فرصة لإظهار شوفينيته ضد الكرد عبر ارتباطه بالمعارضة، ليصبح قائدًا للجماعات الإرهابية الموجودة في عفرين وجميع المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "مستوى فاشية نصر الحريري وصلت إلى تكريم الشخص الذي يدعى أبو عمشه الذي كان له اليد في استشهاد هفرين خلف والممارسات اللاإنسانية القذرة في عفرين".

هذا الشخص استُقبل استقبالًا حارًّا وبدون خجل، وأُظهر كمقاوم من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الذي يدّعي قيادته للكرد. متناسيًا صرخات أطفال عفرين وسري كانيه وتل أبيض".

وجاء في البيان أيضًا "هذا الاستقبال إن دلّ على شيء فإنه يدل على إعطاء الضوء الأخضر لاحتلال مناطق كردية أخرى، وما التهديدات المستمرة على شنكال إلا دليل على ذلك".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بزيارة رئيس الائتلاف إلى إقليم كردستان، وتدعو إلى وحدة الصف الكردي.

(ك)

ANHA