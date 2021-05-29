تظاهرة حلب... مقاومة آفاشين وزاب ومتينا ستنتصر

تحت شعار "بروح مقاومة كاري انتصرنا...وسننتصر في مقاومة آفاشين وزاب وماتينا"، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود اليوم تظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وتجمع المئات من الشبيبة بالإضافة إلى أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من الحي.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار، بالإضافة لصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة في القسم الغربي من الحي بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في آفاشين، زاب وماتينا. وجال المتظاهرون شوارع الحي ومن ثم توجهوا إلى دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية.

وعند وصول المتظاهرين إلى الدوار، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية ليلى محمد كلمة حيت في مستهلها مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

وأضافت ليلى أن المقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في آفاشين وزاب وماتينا ضد الدولة التركية أثبتت للعالم بأن هذه المقاومة لن تنكسر وستنتصر.

وأنهت ليلى محمد حديثها بالقول: "نحن كشبيبة ثورية مستمرون في الحملة التي أطلقناها لدعم مقاومة "صقور زاغروس"، ونحن مستعدون للانضمام إلى النفير العام والوقوف في وجه الفاشية التركية".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(ع س/ك)

ANHA