تظاهرة حاشدة لحركة الشبيبة الثورية في الحسكة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

وبدأت التظاهرة من امام دوار الحمامة بحي الصالحية في مدينة الحسكة واتجهت صوب حديقة الرابع من نيسان بحي المشيرفة، بمشاركة العشرات من الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى مكونات شمال وشرق سوريا، مرددين شعارات تحي القائد عبدالله أوجلان، وتندد بالمحتل التركي.

وعند الوصول إلى حديقة الرابع من نيسان تحولت التظاهرة إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضو حركة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا فرهاد حسكة، قال فيها "نبارك ثورة 19 تموز على القائد عبد الله أوجلان، وجميع شهداء الحرية، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل ان نعيش بحرية وكرامة".

وأضاف فرهاد حسكة " لقد أرادوا من خلال المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان كسر إرادة الشعب الكردي، وجميع الشعوب التواقة للحرية والسلام".

وبين، أن القائد عبد الله أوجلان حارب ويحارب من أجل الإنسانية جمعاء، ولذلك حاولوا من خلال شخص القائد عبد الله أوجلان كسر الإنسانية.

ودعا عضو حركة الشبيبة الثورية السورية فرهاد حسكة في نهاية حديثه بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق كافة امال وطموحات مكونات شمال وشرق سوريا.

وانتهت الفعالية بتقديم فرقة سرحد، وعدد من الفنانين مجموعة من الأغاني وسط عقد حلقات الدبكة.

(كروب/ك)