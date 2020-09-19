تظاهرة حاشدة في مقاطعة الشّهباء تطالب برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان

وانطلقت التّظاهرة من أمام مشفى أفرين في بلدة فافين وصولاً إلى مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء وسط تريد الشعارات التي تحيّي القائد عبد الله أوجلان، وتطلب برفع العزلة عنه.

ولدى وصول المتظاهرين إلى مخيّم برخدان، وقفوا دقيقة صمت ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار وحيدة خليل كلمة قالت فيها: "الاحتلال التركي يشنّ هجماته على شمال وشرق سوريا وكردستان لكسر إرادة الشعب الكردي، الشعب الذي ناضل ولايزال يناضل لنيل حريته وحرية القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت وحيدة بالقول: "الشعب الكردي الذي انتهج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لن يستلم، وسيقاوم ضد كافة الهجمات".

كما ألقت عضوة مجلس المرأة الحرة في الشهباء عوفيه بكر كلمة استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأضافت: "نحن نساء مقاطعتي عفرين والشهباء نرفض رفضاً قاطعاً كل ما يحاك وما يدبّر ضد القائد، وضد حرية المرأة، وأنّنا من هذا المنبر نوجّه رسالة إلى المنظّمات الدولية وحقوق الإنسان في العالم لفكّ العزلة المفروضة على قائد الشعوب".

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تطالب بفكّ العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

(م ح/ ل ش/ك)