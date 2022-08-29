تظاهرة حاشدة في حلب تنديداً بمجازر الاحتلال التركي

ورداً على هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا نظم مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء بالتنسيق مع لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي تظاهرة حاشدة تنديداً بتلك الانتهاكات تحت شعار "الحكومة التركية محتلة، لا للاحتلال".

وشارك في التظاهرة المئات من الأهالي وقوى الأمن الداخلي والحماية الجوهرية والمؤسسات المدنية. وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة 8 آذار للاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب.

حمل المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء. كما حمل الأطفال يافطات كتبت عليها، "نطالب بالعيش بحرية في وطننا بدون حرب وموت"، "نحن المستقبل، لا تقتلوا المستقبل"، أردوغان قاتل أحلام الأطفال"، "أردوغان قاتل الطبيعة"، "أردوغان قاتل المرأة"، "أردوغان مجرم الحرب".

وجاب المشاركون في التظاهرة شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تدين هجمات الاحتلال التركي والمجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي تل رفعت، وصولاً إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء أدلى كل من مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار ببيان للرأي العام قُرأ باللغة العربية من قِبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة إيبو وباللغة الكردية من قِبل عضوة مؤتمر ستار، زيلان شيخو.

وجاء في نص البيان:

"تجاوزت دولة الاحتلال التركي بشكل خاص في الآونة الأخيرة كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد، ضاربة عرض الحائط مواد ومقاصد ومضامين مرتكزات الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "الاحتلال التركي يكرر سيناريو السلطنة العثمانية من خلال قيامها بالمجازر والإبادات ضد شعوب المنطقة الأصليين الكرد والعرب والأرمن والسريان والآشوريين".

أشار البيان إلى استهداف تركيا للأطفال أيضاً "اليوم تمارس تركيا شتى أنواع الإبادة بحق شعبنا وعلى كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وجعل أطفال المدارس هدفاً لوحشيته".

وأدان البيان واستنكر عموم ممارسات الدولة التركية بحق النسوة المكافحات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات في الآونة الأخيرة، "فهم من أثبتنًّ ومثلنًّ إرادة المرأة والمجتمع وأكدنًّ على حق تقرير مصيرها منذ ثورة 19 تموز".

كما دعا البيان كل من روسيا وأمريكا اللتان وقعتا اتفاقيات وقف إطلاق النار مع تركيا منذ عام 2019 في أن تجبرانها من خلال هذه الاتفاقيات بأن توقف عدوانها. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأن تضع حداً للاحتلال التركي".

وأكد البيان في الختام بالسير على درب الشهيدات والشهداء "فهم قادتنا المعنويين".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة والكريلا وتمجد تضحيات الشهداء.

(ن ش/ك)

ANHA