تظاهرة حاشدة في ديرك نظمها الشبيبة للتنديد بالعدوان التركي واستذكاراً للشهيد قاسم أنكين

وتوافد المئات من أهالي مدينة ديرك وأعضاء من مؤسّسات المجتمع المدني إلى ساحة آزادي للمشاركة في التظاهرة التي نظّمها اتحاد الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، فانطلقت التظاهرة من السّاحة مروراً بشوارع مدينة ديرك، مردّدين الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّيهم، وتندّد بوحشية الدولة التركية على شمال وشرق سوريا وقصفها الوحشي على القرى الآهلة بالسكّان في باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع، ورافعين صور شهداء القصف التركي على قرى باشور كردستان وصور الشهيد قاسم أنكين، وأعلام الشبيبة الثورية.

ومن ثمّ توجّه المتظاهرون إلى ساحة المرأة المقاتلة، فوقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقى عضو في اتّحاد الشبيبة الثورية خميس الخضر كلمة قال فيها: " نستذكر في شخص القيادي الشهيد قاسم أنكين جميع شهداء الحرّية، ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتى تحقيق حلمهم الّذي استشهدوا من أجله".

وأشار الخضر: "بأنّ الشبيبة لم تتوقّف، وستصعّد من نضالها ضد الفاشية التركية ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا حتى تحريرها من رجسهم، فهجوم الفاشية التركية ليس على الشعب الكردي فقط، بل يستهدف شعوب ومكوّنات المنطقة بمذاهبها وأديانها".

واختتم الخضر كلمته بالقول: "إنّ الاحتلال التركي في استهدافه المتكرّر لمناطق شمال وشرق سوريا دليل على إفلاسه وفشله في تفكيك صفوف شعوب شمال وشرق سوريا الّذي اتّخذ من أخوّة الشعوب والعيش المشترك أساساً له".

ومن ثمّ انتهت التّظاهرة وسط زغاريد الأمّهات والشّعارات التي تمجّد الشّهداء وتحيّيهم.

(كروب/إ)

ANHA