تظاهرة غاضبة تندد بسياسات PDK

تظاهر المئات من أهالي مدينة قامشلو اليوم للتنديد بمواقف وتحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، واتفاقية شنكال المبرمة بين حكومتي بغداد وهولير.

وتجمّع الأهالي أمام ملعب 12 آذار في مدينة قامشلو مرددين الشعارات المنددة بمخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشعارات "لا للخيانة"، "تحيا مقاومة شنكال".

وجاب المتظاهرون شوارع المدينة رافعين لافتات كتب عليها" لا لاقتتال الإخوة.. حان وقت الوحدة الوطنية".

وتجمّع المتظاهرون أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، حيث ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو مسعود داوود كلمة قال فيها "في وقت ينتظر فيه الشعب الكردي تحقيق الوحدة، وتتزايد الآمال بتحقيق مرجعية سياسية له لينال حقوقه المسلوبة، نجد أن تحركات ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان وهجومه على قوات "الكريلا" في مدينة آمدية التابعة لمدينة دهوك، تُظهر خيانته للكرد ودعمه للدولة التركية".

وشدد داوود على ضرورة أن يتخذ الكرد مواقف أكثر صرامة حيال تحركات ومؤامرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، وقال: "على الكرد في عموم كردستان وكافة أرجاء العالم إظهار مواقفهم المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعليهم المقاومة في سبيل تحقيق الوحدة الكردية".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تدعو إلى تحقيق الوحدة الكردية وتستنكر الخيانة.

وشهدت عدد من مدن ومناطق روج آفا تظاهرات وفعاليات احتجاجية منددة بمواقف حزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة حيال شنكال وكذلك تحشيد القوات العسكرية في مناطق وجود الكريلا في جنوب كردستان.

(ل د/ م ح)

ANHA