تظاهرة في تل كوجر تدعو إلى تصعيد النضال أمام هجمات الأعداء

يشن جيش الاحتلال التركي هجمات على مناطق في باشور كردستان، فيما يستهدف خلال ذلك القرى الآهلة بالمدنيين، وتنديداً بذلك خرج المئات من أهالي ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو بتظاهرة حاشدة دعا إليها مجلس عوائل الشهداء .

المتظاهرون جابوا الشوارع الرئيسة، ورفعوا خلالها صور الشهداء وسط تعالي الشعارات التي تحيي المقاومة وتندد بالاحتلال .

وبعد الوصول إلى وسط الناحية، توقف المشاركون دقيقة صمت، ألقى بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر قهرمان محمد كلمة دعا فيها إلى تصعيد النضال، والالتزام بخط المقاومة أمام هجمات الأعداء، وقال"" ندين ونستنكر هجمات دولة تركيا على مناطق الدفاع المشروع والمدنيين في مخمور وشنكال، ونؤكد على تضامننا مع أهالينا في جنوب كردستان".

لتختتم التظاهرة بعد ذلك بالهتافات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(ك ع/سـ)

ANHA