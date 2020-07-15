تظاهرة في تل براك تندد بالاحتلال التركي وتدعو للمقاومة ضده

التظاهرة دعا إليها مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، وانضم اليها العشرات من الأهالي، اللذين تجمعوا امام دوار الفرن وسط الناحية وانطلقوا من هناك، صوب دوار الشهداء.

المتظاهرون رفعوا، لافتات كتب عليها شعارات" لا للاحتلال العثماني الجديد "، " بوحدتنا سندحر المؤامرات ضد شعبنا"، وسط تعالي الشعارات التي تحيي المقاومة.

وعند الوصول لدوار الشهداء، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، القت بعدها الإدارية في مؤتمر ستار رسل حسن كلمة قالت فيها" إن تركيا تريد احياء العثمانية الجديدة واعادة جرائمها إلى الواجهة"، فيما نوهت إلى ان المقاومة والنضال هي السبيل الوحيد لا فشال المخططات الاحتلالية وصد الهجمات.

هذا ويتسمر الاحتلال التركي بهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان "جنوب كردستان" بينما يستهدف المدنيين العزل ويرتكب الجرائم بحقهم ما يثير ردة فعل شعبية رافضة لوجود الاحتلال ودعوات إلى المقاومة ضده.

(ي م/سـ)

ANHA