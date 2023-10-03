تظاهرة في قامشلو تنديداً بالمؤامرة الدولية

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها اتحاد المرأة الشابة، وشارك فيها أهالي مدينة قامشلو. وحمل الشبيبة المشاركون مشعلاً حمل اسم القائد، إضافة لرفع صور الشهيدين الفدائيين روجهات زيلان وآردال شاهين اللذين نفذا العملية الفدائية من كتيبة الخالدين في 1 تشرين الأول ضد وزارة الداخلية التركية، إضافة لرفع لافتات كتب عليها" لا أحد يستطيع حجب شمسنا"، " المرأة، الحياة، الحرية".

التظاهرة انطلقت من دوار سوني في مدينة قامشلو، وسط ترديد شعارات " يحيا القائد آبو" ،" تحيا مقاومة إمرالي"، وصولاً إلى دوار الشهيد روبار.

وهناك توقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة، روسيل علي بياناً ندد بالمؤامرة والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

البيان أشار أن القائد يقاوم بشكل لا متناهي في سجن إمرالي ويتابع نضالاً كبيراً ضد العزلة.

كما وجه البيان التحية لمقاتلات ومقاتلي الكريلا الذين يقاومون ضد الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا، وتابع: "عملية الكريلا في أنقرة رد هذه المرحلة، وعلى خطى زيلان قاموا بالعملية الفدائية"

اتحاد المرأة الشابة اختتم بيانه بالتأكيد على الاستمرار في المقاومة والنضال حتى إفشال المؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان.

(سـ)

ANHA