تظاهرة في حلب تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان

ونظمت بلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي، تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو".

وشارك في التظاهرة العشرات من الأهالي والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وأعضاء وعضوات بلدية الشعب حاملين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وسط ترديد الشعارات التي تُمجد مقاومة القائد عبدالله أوجلان في السجن وتدين انتهاكات الدولة التركية بحقه.

وجابت التظاهرة شوارع الحي الرئيسة، وصولاً إلى ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ألقى عضو بلدية الشعب، محمد غويري كلمة أشار فيها إلى أن هدف المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان ما هو إلا إبادة الشعب الكردي وإعاقة تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ونوه محمد إلى أن أفكار وفلسفة القائد تخطت حدود الدول والقارات على الرغم من تشديد الدولة التركية العزلة عليه وقال: "أصبح القائد رمزاً للسلام والحرية، والدليل على ذلك الحملات العالمية من أجل حريته، ورغم التجريد المشدد بحقهِ لم يتراجع خطوة إلى الوراء".

وأضاف: "بل بذل جهوداً جبارة من أجل حل القضية الكردية العادلة وقضايا الشعوب بالطرق السلمية وبشكل سلمي ديمقراطي".

من جانبها ناشدت عضوة مؤتمر ستار، موليدة سليمان المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان وقالت: "الدولة التركية ترتكب المجازر بحق الشعب الكردي، وعلى الجهات المعنية أن توقف هذه الاعتداءات بحق القائد والشعب".

ANHA