تظاهرة في حلب بالتزامن مع اقتراب ذكرى هجمات الاحتلال التركي على عفرين

شارك في المسيرة أعضاء وعضوات الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وأعضاء وعضوات المؤسسات وانطلقت المسيرة من امام مركز حركة الشبيبة الثورية في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود في حلب وصولاً إلى حديقة عفرين في حي الأشرفية. رفع خلالها المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان وصور لشهيدات استشهدوا في عفرين وأعلام لوحدات حماية الشعب والمرأة ويافطات كتب عليها "انتقام"، "بروح الشبيبة الثورية سننهي الاحتلال ونحرر عفرين".

"سيكون الشعب الكردي الشوكة في حلق الاحتلال التركي دائماً"

وعند وصولهم إلى حديقة عفرين وقف المشاركون دقيقة صمت ومن ثم ألقت العضوة في اتحاد المرأة الشابة ناديا يوسف كلمة قالت فيها: "في شخص شهداء مقاومة العصر، نستذكر جميع الشهداء، وننحني إجلالاً لهم. كما نعلم جميعاً أن احتلال عفرين والهجوم على شعبنا يدخل عامه السادس. ها هو العام السادس يقبل ودولة الاحتلال التركي تحتل طبيعة عفرين وتبيدها، لكن عفرين دائماً في قلبنا وسننهي الاحتلال".

وأكّدت ناديا يوسف على تصعيد المقاومة "شعب عفرين في الشهباء وفي حي المقاومة حي الشيخ مقصود، هو شعب مقاوم بطبيعته، وسوف يواصل النضال حتى تحرير عفرين".

وأضافت أيضاً "دولة الاحتلال التركي تريد إبادتنا، لكن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان سنحيا وسنكون الشوكة في حلق الاحتلال التركي دائماً".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي المقاومة.

ANHA