تظاهرة في ديرك تندد بالعزلة على القائد وتطالب بحريته الجسدية

ونظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة ديرك، في مقاطعة قامشلو، تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بالحرية الجسدية له.

التظاهرة شارك فيها العشرات من شابات ديرك، ومهجرات سري كانيه وكري سبي القاطنات في مخيم نوروز، وأعضاء من مؤسسات مدينة ديرك.

هذا وانطلقت التظاهرة من مدخل ديرك( قوس ديرك)، وتوجهت من هناك نحو مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية، وجالت الشارع الرئيسي وسط الشعارات التي تحيي القائد إلى جانب رفع صوره واعلام اتحاد المرأة الشابة.

ولدى الوصول إلى مركز الشبيبة ، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ريم دادا كلمة قالت فيها: نحيي القائد المناضل الموجود في سجن إمرالي يقاوم ويكافح ضد الفاشية التركية، وأيضا نستذكر شهداءنا المناضلين الذين افدوا بروحهم من اجل تراب الوطن ولأننا بفضلهم وبفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان وصلنا إلى ما نحن فيه من تحقيق مكتسبات عظيمة، وسنظل دائماً على خطى الشهداء".

ريم أكدت أن من سجن القائد أراد النيل من إرادة الشعوب التواقة للحرية، وبتشديدهم العزلة يريدون إبعاد القائد عن الشعب لكنهم لا يستطيعون.

بينما أشارت إلى أن الملايين من الأشخاص تأثروا بفكر وفلسفة القائد أوجلان، وتحرروا من ظلم العبودية.

وبعد انتهاء الكلمة، تعالت الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وتنادي لحريته.

( س م/سـ)

ANHA