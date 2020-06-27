تظاهرة في دمشق ضد جرائم الاحتلال التركي

وتظاهر المئات من أبناء الشعب الكردي في حي زور آفا في العاصمة دمشق، للتنديد بجرائم الاحتلال التركي.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة.

وجابت التظاهرة شوارع حي زور آفا، وردد المتظاهرون الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي.

وخلال التظاهرة ألقى المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد إيبش كلمة استنكر في مستهلها جرائم الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، وشعوب شمال وشرق سوريا.

وأشار إلى السياسات الاحتلالية والعدوانية التي تنتهجها الدولة التركية ضد شعوب منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ودعا إيبش الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى تحمل مسؤولياتها إزاء حماية شعوب المنطقة من العدوان التركي، كما دعا الحكومة السورية إلى الحوار من أجل حل الأزمة السورية.

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالاحتلال التركي.

ANHA