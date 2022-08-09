تظاهرة في عين عيسى تندد بالهجمات التركية وتؤكد على المقاومة

وشارك في التظاهرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

انطلقت التظاهرة التي رفعت فيها المشاعل، من الجامع الكبير باتجاه دوار الشهيد جودي وسط الناحية، حمل خلالها المتظاهرون يافطة كتب عليها" الذين تسببوا باستشهاد رفاقنا لا يحق لهم العيش معنا"، بالإضافة لصور شهداء قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا باستهداف الطيران التركي المسير على طريق (عين عيسى- الرقة) نهاية الشهر الماضي، وأعلام حركة الشبيبة الثورية وقوات سوريا الديمقراطية، وصور القائد عبدالله أوجلان.

وردد المشاركون شعارات تحيي مقاومة قسد وتدعو لوحدة الشعب السوري من قبيل" عاشت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، يسقط الاحتلال التركي، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد".

وعند الوصول إلى دوار الشهيد جودي ألقى المتحدث باسم حركة الشبيبة الثورية بإقليم الفرات محمد محمود كلمة ندد من خلالها بهجمات المحتل التركي على مدنهم وقراهم الآمنة.

وأكد "على وقوف الشبيبة ودعمها لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن حرمة الأراضي السورية في وجه أطماع المحتل التركي.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وبحسب تصريح مجلس تل أبيض العسكري اليوم الذي كشف فيه حصيلة الانتهاكات التركية خلال الـ 10 أيام الماضية، فإن حصيلة الأضرار البشرية وصلت إلى 9 مواطنين بين شهيد وجريح، نتيجة 30 خرقاً لوقف إطلاق النار من خلال القصف بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة على قرى خطوط التماس بريف كري سبي الغربي وناحية عين عيسى.

(سـ)

ANHA