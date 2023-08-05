تظاهرة في الشهباء تنديداً بالعزلة

تزداد الفعاليات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتهديدات التي يتعرض لها، في هذا الإطار نظم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة.

شارك في التظاهرة المئات من عضوات اتحاد المرأة الشابة وأهالي عفرين والشهباء. وانطلقت التظاهرة من ملعب قرية بابنس صوب ساحة القرية، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتندد بالعزلة.

توقفت التظاهرة في ساحة قرية بابنس لتتحول إلى تجمع جماهيري. تحدثت في التجمع الإدارية في اتحاد المرأة الشابة فرع مقاطعة عفرين والشهباء زين حنان. نددت زين بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتهديدات التي وجهت له وكذلك استنكرت الصمت الدولي حيال هذه التهديدات.

وناشدت زين حنان الشعب للبقاء في الساحات وقالت: "لأن القائد عبد الله أوجلان هو الحياة نناشد الجهات المعنية للقيام بمسؤولياتها تجاه القائد عبد الله أوجلان، فالقائد يناضل من أجل الإنسانية والشعوب المضطهدة".

واختتمت زين كلمتها بالقول: "نحن فدائيو القائد عبد الله أوجلان سننظم الفعاليات وننزل إلى الساحات حتى تحقيق حرية القائد الجسدية".

وفي مواجهة العزلة انضمت شابتان إلى صفوف حركة حرية كردستان.