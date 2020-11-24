تظاهرة في الشهباء رفضاً للمؤامرات بحق شنكال

وتجمع العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات لإقليم عفرين أمام مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحمل المتظاهرون أعلام اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين وصوراً لضحايا المجازر التي ارتكبها مرتزقة داعش في قضاء شنكال ولافتات كتب عليها " بروح مقاومة شنكال ومقاومة العصر سنضمن حرية شعبنا"،" بإرادة الشعب الإيزيدي سنحطم الخيانة وسنحقق حرية الشعب ".

وانطلقت التظاهرة وسط ترديد المتظاهرين شعارات ترفض الاتفاقية وتحيي مقاومة شنكال، واتجهت نحو ساحة مخيم برخدان. وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت تلاها قراءة بيان حول آخر المستجدات في قضاء شنكال، حيث جاء في نص البيان:

"في تاريخ 9 تشرين الأول من هذا العام تمت اتفاقية ما بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للسيطرة على شنكال دون الأخذ بعين الاعتبار إدارة مكونات شنكال الذين قدموا دماءهم لتحرير أراضيهم وإدارة أنفسهم بأنفسهم والتي تفوح منها رائحة مؤامرة مدروسة من قبل الدولة التركية والدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان".

" ما ظهر أخيراً من تحشد للقوات العراقية على حدود شنكال للدخول إليها ليس إلا استمرارية لهذه المؤامرة وتدعو الى الاستغراب من هذا التحشد الذي كان الشنكاليون يتمنون رؤيته وداعش يحتل مناطقهم".

" إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين من خلال متابعتنا لما يجري من أحداث في شنكال من حشد هذه القوات على حدودها هي ضد إدارة الشعب في شنكال الذي حرر نفسه عبر قواته الذاتية والذي يدير أموره بنفسه وفقاً للدستور العراقي وعليه فإننا نستنكر هذه الاتفاقية والتحركات العسكرية غير المبررة التي تعبر عن ذهنية عدم قبول الآخر وندعو المنظمات الدولية والدول ذات الشأن للتحرك سريعاً لحماية شنكال أرضاً وشعباً وأخيراً نعلن تضماننا مع شعب شنكال وتوجهاته الديمقراطية".

ورصدت وكالتنا آراء المتظاهرين، حيث قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين سعاد حسو " نعلم أن هذه الاتفاقية التي عقدت بين بغداد وهولير من صناعة أيادي دولة الاحتلال التركي، ونستطيع أن نقول إنها تنوي تنفيذ الإبادة الـ 74 بحق الشعب الإيزيدي، لأننا رأينا في عام 2014 الإبادة التي تعرضت لها شنكال وانسحاب أكثر من 5 آلاف من قوات البيشمركة والقوات العراقية، والوقوف ضد إرادة الإيزيديين الذين قاوموا خلال 6 سنوات".

ومن جانبه قال المواطن عبد الحنان معمو " خرجنا اليوم في هذه التظاهرة لرفض تلك الاتفاقية التي أبرمت على أهالينا الشنكاليين فهذه الاتفاقية تعيد فصول ما ارتكبه داعش بحق أهالي شنكال، ونستنكر تلك الاتفاقية".

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ANHA