تظاهرة في الشهباء للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ودعم مقاومة الكريلا

وتجمع الآلاف من معلمي ومعلمات هيئة التربية والتعليم، أعضاء وعضوات هيئة الثقافة الفن، الهلال الذهبي واتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين على الطريق الواصل بين قرية بابنس وناحية فافين في مقاطعة الشهباء لينطلق المتظاهرون حاملين أعلام حزب العمّال الكردستاني، حركة الثقافة والفن، الهلال الذهبي، حركة الشبيبة الثورة، اتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كُتب عليها "هلمّوا إلى معركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال – الكريلا هم القادة والفدائيون الحقيقيون لقضية كردستان – أبشع الخيانات عندما تكون من الأخوة وأصحاب الدم والواحد" وشعارات تحيي مقاومة الكريلا والشعب الكردي.

توجهت المظاهرة إلى ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين، لتبدأ بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة السورية في إقليم عفرين رشيد سليمان كلمة حيّا فيها المقاومة التي تبديها قوات الكريلا أمام هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفاشين زاب وماتينا.

وأكّد سلميان على استعداد الشبيبة في الشهباء للانضمام إلى النفير العام الذي أعلنته حركة الشبيبة الثورية السورية لشمال وشرق سوريا.

وأشار سليمان إلى أن محاولات جيش الاحتلال التركي لإمحاء هوية الشعب الكردي من خلال القضاء على الكريلا في جبال كردستان باءت بالفشل سابقاً وستفشل هذه المرة أيضاً.

أما العضو في مجلس مقاطعة الشهباء أحمد سلامة فأشار في كلمة ألقاها إلى محاولات الاحتلال التركي لزرع الفتن بين المكونين الكردي والعربي في المنطقة لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب.

وأكّد سلامة بأن هذه المحاولات لن تنجح بوجود هذا الشعب الماضي على خطى الشهداء ونهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ومن طرفِها استنكرت الإدارية في هيئة التريبة والتعليم لإقليم عفرين بريفان خليل تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع. وأدانت الاتفاقات التي تدور بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني للهجوم على شنكال.

انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة الكريلا والشعب الكردي.

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ANHA