تظاهرة في الشهباء دعماً لنساء شنكال وأفغانستان 

نظم مؤتمر ستار واتحاد المرأة الإيزيدية في مقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة في الشهباء شارك فيها أهالي المنطقة وأعضاء المؤسسات المدنية.

انطلقت التظاهرة من قرية تل سوسن وصولاً إلى قرية معراتة في ناحية الأحداث. رفع خلالها المشاركون لافتات كتب عليها " بروح النساء المناضلات سنقوي اتحاد النساء في العالم ضد الذهنية الذكورية"، "بتنظيمنا سنوقف الإبادة بحق المرأة ونبني حياة حرة".

ولدى وصول المتظاهرين إلى قرية معراتة تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري، خلال التجمع تحدثت باسم اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا كولي جعفر واستنكرت العنف الممارس على النساء في أفغانستان والنساء المختطفات من قبل داعش.

وقالت كولي: " نحن نساء عفرين والشهباء سنقف في وجه كل أشكال العنف ضد المرأة والمجازر التي ترتكب بحقها. نحيي مقاومة نساء شنكال وأفغانستان. تتعرض المرأة اليوم للإبادة من قبل الأنظمة في محاولة منها لطمس هويتها ودفنها حية. ولكن هذا غير ممكن لأن زمن وأد النساء قد ولّى".

وناشدت كولي نساء العالم كافة لدعم النساء اللواتي يتعرضن للظلم والاضطهاد وخاصة نساء أفغانستان اللواتي حرمن من حقوقهن.

بعدها تحدثت باسم مؤتمر ستار نجاح الحسن، وقالت: " نحيي مقاومة المرأة، ونقول كفى لقتل واختطاف النساء. على كافة النساء الاتحاد وتحرير المرأة من الذهنية التي نشرها داعش، والعيش بروح المرأة الحرة".

بعدها تم عرض مسرحية عن المجازر التي تعرض لها الإيزيديون على يد مرتزقة داعش إبان هجومهم على شنكال.

وانتهى التجمع بترديد شعار " المرأة، الحياة، الحرية".