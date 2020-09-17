تحت شعار "نحن نقول لا، لا للعنف ضد المرأة، ولا لقتل الطفولة"، نظّم اتّحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين تظاهرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال التركي في المناطق المحتلّة والجرائم التي يرتكبها بحقّ المرأة ودعماً لحملة اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا.

و انطلقت التظاهرة من أمام قرية معرة المسلمية بناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء لتنتهي بتجمّع بالقرب من حديقة ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

ورفعت الشابات صور القائد عبد الله أوجلان و أعلام اتّحاد المرأة الشابة ولافتات كُتب عليها: " نحن نقول لا، لا للعنف ضد المرأة، لا لقتل الطفولة".

وخلال التجمّع قُرئ البيان الذي أصدره اتّحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا من قبل الإدارية في اتّحاد المرأة الشابّة أسماء أحمد. كما قدّم عدد من الشباب والشابات مسرحية حول موضوع زواج القاصرات.

وانتهت المسيرة بالشّعارات التي تندّد بجرائم الاحتلال التّركيّ.

(ل ش- م ح/ك)

ANHA