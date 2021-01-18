تظاهرة في الرقة تطالب بإنهاء الاحتلال التركي وضمان عودة مهجري عفرين لديارهم

شارك في التظاهرة المئات من أهالي الرقة الى جانب المعلمين والمعلمات وطلبة المدارس وأعضاء في المؤسسات المدنية والمجالس المحلية والأحزاب السياسية في الرقة.

وخلال التظاهرة التي انطلقت من دوار العلم وسط المدينة ردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين و تدين استمرار الاحتلال التركي لعفرين وباقي المناطق السورية، مطالبين بوقف التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك المتبعة في المناطق المحتلة بالإضافة الى اللافتات التي كتب عليه " أريد التعلم بلغتي الأم، عاشت مقاومة عفرين ".

وبعد تجمع المتظاهرين في ساحة البانوراما غربي المدينة بعد أن جابوا شوار الرقة، وقفوا دقيقة صمت، ليتلوها بيان للراي العام قرأه الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم بالرقة خلف المطر.

وجاء في نص البيان "باسمي وباسم كل حر من بناة المجتمع وصناع الأجيال من معلمي ومعلمات لجنة التربية والتعليم بمجلس الرقة المدني ندين استمرار احتلال مدينة الزيتون، مدينة السلام عفرين على يد كيان الظلم الاحتلال التركي الغاشم وريث العثمانية المستبدة والظالمة ومرتزقته التي تسمى "الجيش الوطني" الذي باع أرضه وعرضه وشرفه لأحفاد أتاتورك العثمانيين.

وتابع البيان "نحن في لجنة التربية والتعليم ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتهم تجاه ما يجري في عفرين المحتلة من انتهاك صارخ لكل معايير الإنسانية بحق البشر والشجر والحجر".

كما شدد البيان على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل المسؤولية تجاه المهجرين من عفرين الذين أخرجوا من ديارهم بسبب مجازر الاحتلال التركي ومرتزقته وافترشوا الأرض والتحفوا السماء في مخيمات اللجوء.

ووجه البيان رسالة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته "نقول للاحتلال ومرتزقته بأنَّ كل فرد منا مشروع مقاومة من أجل تحرير جميع الأراضي السورية من دنس الاحتلال، فهذه الأرض هي أرضنا ولا مكان للمحتل فيها فهي مهد الحضارات فكما يقول القائد عبد الله أوجلان: من يعشق الوطن يعشق الحياة ومن لا يعشق الوطن ليس جديرًا بالحياة".

(أع/م)

ANHA