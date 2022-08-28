تظاهرة في الحسكة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركية

رداً على جرائم دولة الاحتلال التركية، واستهدافها مناطق شمال وشرق سوريا، وتصاعد هجماتها في الآونة الأخيرة، نظم مجلس المرأة في الإدارة العامة لمدارس الحسكة تظاهرة شارك فيها العشرات من الأهالي.

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار سينالكو وصولاً إلى حديقة القائد الكائنة في حي الناصرة، رافعين يافطات كتب عليها " لا لقتل الأطفال" " لا للاحتلال التركي" " لا للتغيير الديمغرافي" ، وصور الشهداء.

ولدى وصولهم إلى الحديقة توقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وجاء فيه : "تجاوزت دولة الاحتلال التركي بشكل خاص في الآونة الأخيرة كل المعايير الإنسانية وقيم ومبادئ حقوق الجماعات والأفراد ضاربة عرض الحائط مواد ومقاصد ومضامين مرتكزات الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن ما يحصل في الوقت الراهن يذكرنا بما تفعله دولة الاحتلال التركية بالسياسات نفسها الممارسة من قبل السلطة العثمانية في نهاية عهدها البائد من حيث قيامها بالمجازر والإبادات ضد شعوب المنطقة الأصلاء من الكرد والعرب والأرمن والسريان الآشوريين، وكانت كما عهدها اليوم تمارس شتى أنواع الإبادة بحق شعبنا وعلى كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وجعل أطفال المدارس هدفاً لوحشتيه".

وأضاف البيان "إننا في مجلس المرأة في الإدارة العامة لمدارس الحسكة ندين ونستنكر بأشد العبارات عموم ممارسات الدولة التركية بحق شعبنا وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المكافحات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات في الآونة الأخيرة، فهؤلاء من أثبتن ومثلن إرادة المرأة والمجتمع وأكدن على حق تقرير مصيرها العادل منذ ثورة 19 تموز 2012 حتى هذه اللحظة".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تحيي الشهداء ومقاومة الشعوب ضد الاحتلال.

(ك)

ANHA