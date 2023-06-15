تظاهرة في الحسكة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي

نظمت التظاهرة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة، وشارك فيها العشرات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت التظاهرة من أمام دوار الحمامة بحي المفتي، حمل خلالها المتظاهرون أعلام قوات سوريا الديمقراطية والشبيبة الثورية، بالإضافة لصور القائد، مع ترديد الشعارات التي تندد بالمحتل التركي، واتجهوا صوب دوار الشهيد سرحد في الحي نفسه.

وعند الوصول إلى دوار الشهيد سرحد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية حسين عبار كلمة قال فيها: "باسم الشبيبة الثورية بمدينة الحسكة ندين ونستنكر الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، التي تستهدف المدنيين والأطفال".

وعاهد حسين عبار على السير على خطا الشهداء، والدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا.

ومن جانبها قالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا سارة حسن: "المحتل التركي يستهدف الأطفال والمدنيين العزل، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

وطالبت سارة حسن المجتمع الدولي بالكف عن الصمت تجاه جرائم دولة الاحتلال التركي بحق مناطق شمال وشرق سوريا.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا .

(كروب/سـ)