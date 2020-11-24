تظاهرة في عامودا ترفض المخططات التي تحاك ضد شنكال

وأصدرت الإدارة الذاتية في شنكال، يوم أمس، بيانًا دعت فيه القوى والأطراف السياسة إلى أن تكون مستعدة لحماية أهالي شنكال، ووجّهت نداءً عاجلًا قالت فيه" المجتمع الإيزيدي يواجه خطر إبادة جديدة".

أهالي ناحية عامودا في مقاطعة قامشلو، خرجوا، اليوم، في تظاهرة حاشدة، نددوا فيها بالاتفاقية التي وقّعتها حكومة بغداد وإقليم جنوب كردستان حول شنكال، ونقل 10 آلاف عسكري من الجيش العراقي نحو شنكال.

الأهالي تجمعوا في ساحة المرأة الحرة، شرق الناحية، وانطلقوا من هناك في تظاهرة حاشدة وجابوا الشارع العام وسط الناحية وصولًا إلى ساحة شنكال، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

وفي ساحة شنكال، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في عامودا زيور علي والناشط الإيزيدي جابر جندو كلمتين، استنكرا من خلالهما الاتفاقية التي حيكت ضد أهالي شنكال.

وأشارت الكلمتان إلى أن الاتفاقية هي استكمال لمجزرة عام ٢٠١٤ بحق الإيزيديين في شنكال، لإتمام ما لم تكمله داعش.

كما دعتا حكومة إقليم جنوب كردستان إلى إعادة النظر في سياستها تجاه شنكال، وجاء فيها:

"يحاولون كسر إرادة الشعب الكردي، ويستهدفون الإيزيديين، لأن الشعب الإيزيدي يعدّ أساس الشعب الكردي".

وأكدا في نهاية الكلمتين أن شنكال لن يقبل ولن يخضع لأي اتفاقية تُبرم على حساب دماء أبنائه، وسيبقى يدار من قبل إدارته الذاتية ولها الحق في تقرير مصيره.

(ك إ/سـ)

ANHA