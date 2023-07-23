تظاهرة بالمشاعل للشبيبة في إقليم الفرات تنديداً بالعزلة

ونظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات تظاهرة راجلة تنديداً بالعزلة على القائد ورسائل التهديد التي وصلته واستنكاراً لذكرى مئوية اتفاقية لوزان.

وانطلقت التظاهرة من دوار السلام عبر شارع المحطة وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، ردد خلالها الشبيبة شعارات "لا حياة من دون القائد".

كما رفع الشبيبة المشاعل والعشرات من الرايات التي عليها صور القائد عبدالله أوجلان.

وفي ساحة المرأة الحرة، وقف الشبيبة دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فريال تمي كلمة استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد وحلول ذكرى مئوية اتفاقية لوزان.

وأكدت بأن العدو لن يستطيع إبعاد القائد عن شعبه وأن الشبيبة لن تهدأ حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ج م/سـ)

ANHA