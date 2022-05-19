تظاهرة بالمشاعل في تل براك تنديداً بهجمات الاحتلال التركي وسياساته العدائية

التظاهرة دعا إليها اتحاد الشبيبة الثورية، وخلالها خرج العشرات من أهالي الناحية رافضين لسياسات الاحتلال التركي وعمليات التوطين والتغيير الديمغرافي التي تتبعها دولة الاحتلال التركي في سوريا.

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، وجابت شوارع الناحية، ردد خلالها المتظاهرون، شعارات رافضة للاحتلال، وتدعو للمقاومة ضده، حاملين مشاعل من النيران.

التظاهرة، توقفت عند دوار الشهداء وسط الناحية، وخلال ذلك، ألقى الإداري في اتحاد الشبيبة في تل براك طارق العبد الله، كلمة ندد من خلالها بسياسة تركيا العدائية ضد الشعب السوري.

العبد الله قال : هدف الاحتلال التركي هو النيل من إرادتنا والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية التي تتعاون فيها كافة المكونات.

داعياً إلى تصعيد النضال والوقوف في وجه الاحتلال التركي ، حتى النصر.

(ع ع/ سـ)

ANHA