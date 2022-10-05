تظاهرة بالمشاعل في منبج تنديداً بالجرائم التي ترتكب بحق المرأة

التظاهرة انطلقت من دوار الميزان في الجهة الغربية للمدينة، وصولاً إلى أمام مركز حركة الشبيبة الثورية وسط المدينة، بمشاركة أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، والأهالي.

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "بالروح الفدائية سننظم حرب الشعب الثورية ونحقق النصر"، "بنضال وإرادة المرأة الحرة حتماً سننتصر"، "المرأة حياة لا تقتلوا الحياة".

ولدى الوصول إلى مركز الشبيبة، قرأت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، مطيعة محمد بياناً إلى الرأي العام، وجاء في نصه:

" باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، ندين ونستنكر كافة الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها الدول الرأسمالية ضد شعوب المنطقة، من قتل وتهجير وسرقة لممتلكات المدنيين في المناطق التي تحتلها".

وأضاف البيان بأن "هذه الممارسات التي لا يقبلها أي إنسان حر على نفسه وعلى شعبه، ولأن القائد عبدالله أوجلان يدرك هذه الحقائق كلها التي تقوم بها الدول الرأسمالية، أهدانا مشروع الأمة الديمقراطية الذي يضمن حرية المرأة والشباب، وهو المشروع البديل لأنظمة الدول الرأسمالية، ولأن الدول الرأسمالية تعلم جيداً مدى أهمية مشروع الأمة الديمقراطية بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع كونه يضمن حرية المجتمعات ويمنحهم الحق بإدارة أنفسهم دون وجود للأنظمة الفاشية المبنية على الظلم وقمع الشعوب.

لأن الجميع يسعى لأجل حريته على أساس نهج الأمة الديمقراطية النهج التحرري، لذلك فإن المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان مستمرة حتى يومنا هذا ضد شعوب المنطقة، من خلال ما تقوم به الدولة التركية الفاشية ضد الأشخاص المناضلين والطليعيين في المجتمعات".

البيان أشار إلى استهداف الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال في باشور كردستان وقال :" استهدافها الأخير للناشطة والأكاديمية "ناكهان أكارسال" في السليمانية ، ما هو إلا محاولات من العدو الغاشم لأجل إبعاد المرأة عن ثورتها ضد العنف والاضطهاد وقمع إرادة المرأة، إلا أنهم لا يعلمون ماهي القوة التي تمتلكها المرأة المناضلة على أساس فكر القائد آبو، هذه الإرادة التي لا يستطيع أحد النيل منها، ورأينا العملية الفدائية التي قامت بها رفيقاتنا "روكان وسارا " وسطرت بها كل ملاحم البطولة والتضحية ضد الفاشية، لأجل الوصول إلى الحرية".

بيان حركة الشبيبة اختتم "نحن كشابات وشباب مدينة منبج، نوجه رسالتنا للعدوان التركي أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات، وسنكون كالسد المنيع أمام كل محاولاتهم للنيل من إرادة شعوب المنطقة. على هذا الأساس نعاهد القائد عبدالله أوجلان، وكافة شهداء وشهيدات الحرية، أننا مستمرون حتى النصر على الفاشية والقضاء على الخونة، ونقولها بالروح الفدائية للشهيدة "روكان وسارا" سننظم حرب الشعب الثوري ونحقق النصر".

(ش س/سـ)

ANHA