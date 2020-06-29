تظاهرة بالمشاعل في حلب استذكاراً للشهيدة زيلان

تحت شعار "بالنضال والمقاومة سندحر الفاشية ونحرر القائد"، خرج المئات من أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية في تظاهرة نظمها اتحاد المرأة الشابة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة زيلان، وذلك في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وجاب المتظاهرون شوارع الحي الرئيسة وصولاً إلى دوار الشهيدة داستينا في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود. وحمل المتظاهرون المشاعل وصور القائد عبدالله أوجلان وصور الشهيدة زيلان.

وفي دوار الشهيدة داستينا وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة أمينة عبدو والتي تطرقت فيها إلى نضال الشهيدة زيلان في حركة التحرر الكردستانية وتبنيها مبادئ التضحية في سبيل قضية شعبها.

وتابعت أمينة " إن العملية الفدائية للمناضلة زيلان أتت لردع فاشية المحتل التركي ولتأكد مرة أخرى للطامعين في أراضي كردستان أن الكرد ماضون في النضال وعلى خطى أجدادهم لحين تحصيل حقوقهم"

وأنهت أمينة حديثها بالمعاهدة على السير على خطى الشهيدة زيلان ورفاقها ومواصلة الكفاح من أجل تحرير المرأة.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو إلى تصعيد النضال.

(كروب/ك)

ANHA