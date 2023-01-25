تظاهرة أمام المصرف المركزي مع تسجيل الليرة اللبنانية انهياراً إضافياً

يشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة فاقمها خلال اليومين الماضيين، جدل قضائي حول مسار تحقيق انفجار مرفأ بيروت.

وأمام المصرف المركزي، أحرق شبان الإطارات وأغلقوا الطريق الرئيس في شارع الحمرا المكتظ وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني خلال التظاهرة التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وحمل المتظاهرون يافطات بالفرنسية والإنكليزية والعربية منددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا بتهم تبييض أموال واختلاس، وأحرقوا صوره.

وكتب أيضاً على إحدى اليافطات "لن نجوع.. سنأكلكم" في إشارة إلى الطبقة السياسية الحاكمة، وضمنها سلامة، التي يحملها كثيرون مسؤولية الانهيار العاصف، كما يتهمون مسؤولين بإخراج أموالهم من البلاد مع بداية الأزمة.

وقال علاء خرشيب من جمعية صرخة المودعين "شبح الانفجار الاجتماعي يحوم حولنا، ولم يعد أحد يثق بالمسؤولين الفاسدين وحاكم مصرف لبنان الذي تلاحقه دعاوى".

وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج. وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

(م ش)