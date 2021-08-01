تظاهرات شعبية تتجدد وسط طهران.. والأمن يرد بقنابل غاز على المحتجين

وفي ظل الاحتجاجات التي بدأت منذ أيام في العاصمة الإيرانية طهران والمطالبة بإسقاط النظام، تجددت المظاهرات مساء السبت، وتجمّع حشود من الناس في منطقتين هما تقاطع وليعصر والمسرح.

ووفقاً لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد هتف المحتجون بشعارات منها: "الموت للديكتاتور" و"البلاد تخلو من المياه والضغوط تتزايد".

بالمقابل، أطلقت القوات الأمنية الإيرانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بهدف تفريقهم من أمام ساحة مسرح طهران.

فيما تحوّل الاحتفال بفوز فريق محلي لكرة القدم ليل الجمعة، في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى، إلى مسرح لمظاهرات عارمة ضد النظام الإيرانيّ، إذ ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لخامنئي مثل "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور"، و "كل هذه السنين جرائم"، و"الموت لهذه الولاية"، مواصلين الاحتجاجات التي بدأت قبل 15 يوماً في خوزستان.

كما ردد المتظاهرون أيضاً في ساحة المسرح بطهران حينها شعارات مناهضة للنظام ومنددة بـ "المجازر المستمرة" وبأزمة "شح المياه".

يشار إلى أن طهران كانت انضمت بتظاهراتها الحالية إلى الاحتجاجات التي أطلقها العرب في الأحواز والتي انتقلت إلى المحافظات الأخرى على مستوى إيران.

وتشهد منطقة الأحواز منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات على نقص المياه، تخللتها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

(ش ع)