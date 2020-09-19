تظاهرات مندّدة بالاحتلال ومطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان

حلب

خرج المئات من أهالي مدينة حلب في تظاهرة رافضة للعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وذلك ضمن حملة " كفى للعزلة، الفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية".

ونظّمت التظاهرة من قبل مركز جميل هورو للثقافة والفن في مدينة حلب بمشارك نخبة من الفنانين الكرد وأهالي المدينة. وحمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات تطالب برفع العزلة.

انطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في حي الشيخ مقصود لتجوب شوارع الحي وصولاً إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وبعد الوقوف دقيق صمت، قُرئ البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد، من قبل كل من الإدارية في مركز جميل هورو للثقافة والفن تزيال جاويش باللغة العربية وعضو المركز أحمد عليكو باللغة الكردية.

البيان توجه بالتحية إلى مقاومة إيمرالي، كما أكّد على مواصلة النضال ضد الفاشية حتى "تحرير القائد عبد الله أوجلان، الذي رسم فلسفة ثورة التاسع عشر من تموز لأهالي شمال وشرق سوريا."

ودعا البيان الرأي العام العالمي "بالعمل الجادّ لرفع العزلة عن قائد السلام والديمقراطية، لإنهاء حروب الشرق الأوسط وإيصال شعوبها إلى برّ الأمان".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان وتدعو إلى إطلاق سراحه.

ديرك

وفي منطقة ديرك تظاهر العشرات من أعضاء اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية للتنديد بممارسات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباكور كردستان.

وانطلقت التظاهرة من أمام بلدة خانا سري التابعة لديرك، مروراً بالشارع الرئيسي وسط شعارات تحيّي مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا وأخرى تندد بممارسات الاحتلال التركي.

وتحوّلت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري في مدخل بلدة خانا سري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرئ بيان من قبل عضو اتحاد المرأة الشابة ولاء عثمان.

وجاء في نص البيان: نستذكر جميع الشهداء وشهداء معركة حفتانين الذين سطّروا ملاحم البطولة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، كما نندّد بالتجريد المفروض على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان".

وتابع البيان: "إنّنا في اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية نعاهد بتصعيد النضال ضد الفاشية التركية حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية".

وانتهت التظاهرة الجماهيريّة بترديد الشعارات التي تحيّي المقاومة.

(كروب/ك)

ANHA