تظاهرات جديدة في السودان وقوات الأمن تفرقها بالغاز المسيل للدموع

وأطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة، وسط الخرطوم لتفريق المحتجين، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم الأحد، مظاهرات جديدة متجهة نحو القصر الرئاسي، تطالب بالحكم المدني الديمقراطي.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة قد دعت لتنظيم مسيرات حاشدة في السودان، الأحد، فيما طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باحترام حق الجميع في التظاهر السلمي وحمايتهم وحماية المواكب المعلن عنها من أي أشكال الاعتداء، فيما أفادت وكالة السودان للأنباء بأن ولاية الخرطوم قررت إغلاق عدد من الجسور تزامناً مع دعوات للتظاهر اليوم.

وأعلنت الأمم المتحدة، مؤخراً، عن إطلاق عملية سياسية من أجل حل الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اتصال مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتحقيق فوري وشفاف في عمليات مواجهة المحتجين التي أدت إلى مقتل 60 شخصاً، منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر.

(ش ع)