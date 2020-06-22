تظاهرات حاشدة تدعو إلى تصعيد النضال والمقاومة أمام الاحتلال التركي

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 16 حزيران هجمات على مناطق حق الدفاع المشروع، وأوضح الرئيس المشترك للهيئة القياديّة في منظومة المجتمع الكردستاني KCK، جميل بايك في هذا الصدد، أن تركيا تسعى إلى ضرب حركة الحرية، والقضاء عليها في سبيل العمل على إبادة الشعب الكردي.

ونظمت أسر الشهداء في عموم مناطق شمال وشرق سوريا وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب تظاهرات حاشدة منددة بالهجمات التركية التي تستهدف جغرافية كردستان وتدعو إلى تصعيد وتيرة النضال.

قامشلو

خرج، اليوم، المئات من أبناء مدينة قامشلو في تظاهرة، تلبية لنداء مؤسسة عوائل الشهداء، للتنديد بالهجمات التركية على كردستان وبشكل خاص مناطق حق الدفاع المشروع.

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها كافة مكونات مدينة قامشلو من الكرد والعرب والسريان من شارع منير حبيب غربي المدينة صوب مبنى مفوضية الأمم المتحدة في المدينة.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور شهداء الحرية، ولافتات كُتب عليها "الفاشية التركية هي تهديد للأمن العالمي، فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، و"دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم"، و"إننا أصحاب الأرض وأردوغان محتل ويجب أن يحاكم".

وتوقف المتظاهرون أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وهناك تحولت التظاهرة إلى وقفة احتجاجية، وخطب في الحشود عضو مؤسسة عوائل الشهداء علي محمد، وأوضح أن هجمات الاحتلال التركي لم تتوقف للحظة، والهدف منها كسر إرادة الشعب الكردي والكردستاني.

ونوه علي محمد إلى أن مقاتلي الحرية يتصدون الآن لأعنف الهجمات في مناطق حق الدفاع المشروع، لأنهم مدركون تماماً أن الهدف من هذه الهجمات هو إبادة الشعب الكردي ومحو هويته، وشدد على ضرورة توحيد القوى الكردستانية لصفوفها لردع الهجمات التركية التي تستهدف الهوية الكردية.

ودعا علي الشعب الكردي والكردستاني إلى ضرورة تصعيد المقاومة، ودعم مقاتلي الحرية بكل ما أمكن.

جل آغا

وشارك المئات من الأهالي أسر الشهداء في تظاهرة منددة بجرائم الدولة التركية وعاهدوا خلال المظاهرة على المقاومة في وجه الاحتلال .

وحمل المتظاهرون صور الشهداء وشعارات كتب عليها" نندد بعدوان الفاشية التركية على شعبنا الكردي في شنكال ومخمور وجبال كردستان".

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد معصوم، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وسط شعارات الأهالي المنددة بالاحتلال التركي وهجماته.

وتوقف المشاركون وسط الناحية، حيث ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو معصوم حسن كلمة قال فيها" إن الهجمات الأخيرة التي تعرضنا لها في مناطق دفاع المشروع وشنكال وسري كانية وتل أبيض ومخيم مخمور هي سلسلة من مخططات تركيا الشرسة ضد شعوب المنطقة من كافة المكونات".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بهجمات الاحتلال التركي.

تل براك

وشارك في التظاهرة العشرات من أهالي ناحية تل براك، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وحمل المشاركون خلالها، صور الشهداء والقائد عبدالله أوجلان، ورفعوا أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وعوائل الشهداء.

وهتف المشاركون في التظاهرة شعارات تندد وتشجب هجمات الاحتلال التركي على شنكال ومخيم مخمور، وتنادي بحرية شنكال والاستعداد للفداء من أجلها.

وبعد توقف المشاركين دقيقة صمت خطب فيهم الناطق باسم عوائل الشهداء في ناحية تل براك زيور أحمد

وأوضح أن هذا ليس بجديد على دولة فاشية كتركيا، فمنذ نشوئها كدولة عثمانية حكمت أكثر من 400 عام، وسياستها الاستبدادية لتحطيم الشعوب وسلب ثرواتهم قائمة، لذلك فهي تهاجم شعبنا في شمال كردستان في جبال قنديل ومخمور وفي شنكال".

حلب

مجلس عوائل الشهداء: لن تنال هجمات التركية من إرادتنا

بيّن مجلس عوائل الشهداء أن هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان لن تنال من إرادة الشعب الكردي، الذي أثبت جدارته خلال ثورة روج آفا، وذلك خلال تظاهرة نظمها مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

حلب

تجمع المتظاهرون أمام صالة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وجابوا الشوارع الرئيسة وصولاً إلى دوار الشهيدة دستينا في القسم الشرقي، رافعين صور القائد وصور الشهداء.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، أدلى بعدها مجلس عوائل الشهداء ببيان، قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء محمد علي باللغة العربية، وروشين موسى باللغة الكردية.

وجاء فيه: نحن أسر الشهداء، في الوقت الذي نندد فيه بهذا العدوان الفاشي، ندعو شعبنا إلى مواصلة نضاله الديمقراطي والثبات على مبادئه في النضال من أجل الحرية، وكذلك ندعو شعبنا إلى التحرك وإبداء موقفه في عموم أجزاء كردستان وخارجها، والتوجه إلى الساحات للتعبير عن رفضه لهذا العدوان الخطير، كما ندعو كل الأحزاب والحركات والقوى السياسية الكردستانية، وكذلك نخب المثقفين والإعلاميين وجميع أبناء شعبنا إلى العمل على فضح هذه الهجمات وتوضيح حقيقتها للرأي العام العالمي.

وندعو "جميع الدول العربية وشعوبها إلى أخذ خطورة المخططات التركية في عموم المنطقة واستهدافه لمصالح جميع الشعوب بكل جدية والانتباه إلى أن وحدة الشعوب ونضالها المشترك أمر حاسم لوقف أطماع الاحتلال التركي التوسعية، ونحن أسر الشهداء نعاهد شهداء الحرية على أن نسير على خطاهم حتى آخر قطرة من دمائنا، وأن هذه الجرائم لن تنال من إرادة شعبنا الذي أثبت خلال ثورة روج آفا إرادته وقوته".

كوباني

تحت شعار "سندحر الاحتلال والفاشية، ونرفع من وتيرة المقاومة"، شارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني في وقفة احتجاجية نظموها في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني تنديدًا بالهجمات التي تشنها تركيا على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان منذ الـ 16 من الشهر الجاري.

وحمل المحتجون من الأهالي لافتات كتب عليها "أردوغان يهدد لإحياء داعش وبناء عثمانية جديدة"، "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق مديا ومخمور وشنكال".

وألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار روشن حاجم كلمة عبّرت فيها عن رفضهم للهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستهدافه المدنيين العزل من نساء وأطفال.

بينما قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو في كلمة ألقاها إن "العالم يواجه وباء كورونا ويعمل الجميع لحماية الانسانية من هذا الوباء، فيما تقوم تركيا بشن حرب على الطبيعة والبشرية وتقتل الأطفال والنساء".

الشهباء

نظّم مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين تظاهرة مساندة لأهالي مخمور وتنديداً بهجمات الاحتلال على (شنكال مخمور ومناطق متفرقة من إقليم كردستان).

وردّد المشاركون خلال التظاهرة شعارات تستنكر هجمات المحتلين وتُحيّ مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

بدأت التظاهرة في مركز ناحية أحرص، حيث رفع المتظاهرون فيها صور الشهداء ولافتات كُتب عليها "بروح مقاومة عوائل الشهداء سندحر الاحتلال"، وجابت الشوارع الرئيسة والفرعية للناحية، وتوقفت في مزار شهداء مقاومة العصر.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ألقيت بعدها كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين ثريا حبش التي بيّنت أن مقاومة الشعوب ستفشل الهجمات وأضافت "مساندتنا لأهلنا في باشور كردستان، ولمقاتلينا في الجبال حتماً ستفشل الهجمات، وبوحدتنا وتماسكنا سنهزم الأعداء".

وأشارت ثريا "منذ عقود والدولة التركية تحاول احتلال أراضي كردستان ولكن مقاومة قوات الدفاع الشعبي أفشلت جميع هذه المحاولات".

بدورها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء ذكية عبد المنعم "تشهد مناطق كردستان اعتداءات من قبل القوات التركية المحتلة من تدمير المقابر وقتل الأبرياء، وفي عموم كردستان هناك حرب تسيّرها الدولة التركية ضد الشعب الكردي".

واستنكرت ذكية هجمات المحتلين على أراضي كردستان وقالت "لن نقبل بها، وسنقاوم بكافة السبل للوقوف في وجهها".

(كروب /سـ)

ANHA