تظاهرات حاشدة في نواحي مقاطعة قامشلو

ويصادف اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، بعد مقاومة أبدتها وحدات حماية الشعب والمرأة دامت 58 يومًا في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

عامودا

تحت شعار "لا للاحتلال حان وقت تحرير عفرين"، خرج اليوم حشد من أهالي عامودا لاستنكار احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لعفرين، والمطالبة بالكشف الفوري عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

هذا وتوافد حشد من الأهالي إلى ساحة المرأة الحرة، للانطلاق بالتظاهرة حاملين لافتات كتب عليها: "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الدولة الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، "بروحكم الفدائية تتحقق الأمة الديمقراطية"، "بروح مقاومة الشهداء سنحرر عفرين وسري كانيه وكري سبي"، ورافعين صور القائد عبدالله أوجلان، وأغصان الزيتون.

ولدى وصول المتظاهرين الذين هتفوا بالشعارات التي تحيّي مقاومة عفرين "لا حياة بدون القائد"، إلى ساحة الشهيد جهاد، وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى عادل ملا أمين كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، استنكر فيها احتلال عفرين وندد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وطالب بالكشف الفوري عن صحته، عقب الأنباء عن تدهورها.

تل حميس

وفي السياق، خرج اليوم الخميس، المئات من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، في تظاهرة منددة باحتلال عفرين، وطالبوا فيها أيضًا بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان.

هذا وتجمّع المتظاهرين أمام مقر المرور "ترافيك"، لينطلقوا نحو ساحة الشهداء في وسط الناحية، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان ولافتات كتب عليها: "لا للاحتلال، حان وقت تحرير عفرين"، "لا للاحتلال التركي لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا".

كما حمل المتظاهرون صور أطفال عفرين، كتبت عليها عبارات تنادي بوقف الجرائم التركية المتكررة لشعب عفرين.

وجاب المتظاهرون الشارع الرئيس للناحية مرددين شعارات تطالب بتحرير عفرين وطرد المحتلين منها، ومن سري كانيه وكري سبي، وتوقفوا في ساحة الشهداء، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء.

ثم خطب في الجماهير غالب السعدون باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، منددًا باحتلال عفرين من قبل الدولة التركية، وأكد "سنحرر عفرين وسري كانيه وكري سبي".

الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف، قال من جانبه: "إننا نجتمع اليوم هنا في الذكرى الثالثة لاحتلال مدينة عفرين، حيث جرى ذلك في ظل صمت دولي وغياب كامل لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن".





فيما عاهدت ناهية الحسين التي تحدثت باسم مؤتمر ستار، شهداء مقاومة عفرين بالسير على خطاهم "حتى تحقيق النصر وعودة عفرين إلى أهلها".

بينما أحمد العسكر وجيه عشيرة الطفيحيين، الذي تحدث باسم القبائل العربية في ناحية تل حميس، قال: "عفرين والأراضي المحتلة سبب عزمنا وتصميمنا على الثأر والتحرير".

وأضاف مؤكِدًا "لن تغمض لنا عين ولن يهدأ لنا بال حتى تحرير آخر شبر من أرضنا المحتلة، وذلك بدون التعويل على أحد وإنما بتكافلنا الاجتماعي من الكرد والعرب والسريان".

تل براك

تحت شعار "لا للاحتلال حان وقت تحرير عفرين"، خرج العشرات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، بتظاهرة منددة باحتلال عفرين.

وانطلقت التظاهرة التي حمل فيها المتظاهرون لافتات كتب عليها: "يسقط الاحتلال التركي"، "عفرين مقاومة العصر"، مرددين الشعارات المنددة بالاحتلال التركي، من دوار الفرن بالناحية صوب دوار الشهداء، وهناك تحولت التظاهرة إلى وقفة احتجاجية، تحدثت فيها الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك أمينة خليف.

ولفتت إلى الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، كما استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، مطالبة بالكشف عن صحته.

ثم تحدثت روسل رمضان باسم مؤتمر ستار، منددة بالاحتلال التركي، لافتة إلى ما يرتكبه الاحتلال ومرتزقته بحق النساء في عفرين.

تربه سبيه

وفي السياق ذاته، تظاهر العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه من الكرد والعرب والسريان، اليوم الخميس.

وتجمّع الأهالي أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية رافعين صور جرائم الاحتلال التركي بحق أطفال عفرين وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وأغصان الزيتون في إشارة إلى مدينة عفرين المعروفة بالزيتون وإلى مقاومتها.

التظاهرة جابت الشارع العام في الناحية، وتخللتها هتافات تحيي مقاومة عفرين وتندد بالصمت الدولي حيال ممارسات الاحتلال والمرتزقة في المناطق السورية المحتلة.

وتوقف المتظاهرون أمام مقر مجلس الناحية الواقع غربها، وبعدها ألقى فصيح حسين، كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، ندد فيها بالصمت الدولي تجاه احتلال عفرين ما تقوم به مرتزقة تركية بحق المدنيين هناك، كما نوه إلى أن روسيا التي تدعي حماية سوريا كانت أول المشاركين في مخطط احتلال عفرين.

وبدورها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار آسيا جمعة، كلمة أشارت من خلالها إلى أن مقاومة عفرين باتت رمزًا في العصر الحديث وأن المقاومة مستمرة حتى تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته.

كما وألقى نائب رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية حكمت الحبيب، كلمة بيّن فيها أن احتلال عفرين جاء بمؤامرة دولية ضد الشعب الكردي في محاولة من تركيا لضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

كركي لكي

كما خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي في تظاهرة لاستنكار الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين.

وانطلقت التظاهرة من ساحة شهيد خبات ديرك، وجابت السوق الرئيس للناحية فيما هتف خلالها المتظاهرون بالشعارات المنددة باحتلال عفرين، لتتوقف التظاهرة وسط الناحية.

ثم ألقت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الدمقراطي، كلثوم علي، كلمة أوضحت فيها أن الأزمة السورية تجاوزت الـ 10 أعوام، في ظل أجندات القوى الخارجية التي عمقت الأزمة، مبينة أن احتلال عفرين قبل 3 أعوام مرتبط بذلك.

وأكدت أن الشعب السوري وحده كان ضحية الأزمة السورية المتحولة إلى ساحة حرب عالمية.

ديرك

أما في ديرك فخرج المئات من أهالي المدينة وقراها في تظاهرة للتنديد بالصمت الدولي حيال احتلال عفرين من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها.

وانطلقت التظاهرة من ساحة آزادي وجالت شوارع المدينة وسط الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي عفرين، كما ورفع المتظاهرون صور الأطفال الذين استشهدوا نتيجة القصف التركي على عفرين، وحملوا أغصان الزيتون وغألافتات كتب عليها: "لا للاحتلال حان وقت تحرير عفرين"، "لا للاحتلال والإبادة معًا نحمي المرأة والحياة".

ولدى الوصول إلى مركز الشهيد باور للشبيبة، تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، تلتها كلمة الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك محمد عبد الرحمن، الذي استنكر احتلال مدينة السلام عفرين.

وأكد أن "عفرين قلب كردستان النابض، ولا يمكن التخلي عنها مهما كانت التضحيات"، وشدد على "عفرين ستعود إلى أهلها وستعود إلى حضن شمال وشرق سوريا".

(كروب/س ر)

ANHA