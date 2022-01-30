تظاهرات حاشدة في الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

واتجهت مسيرة حاشدة من منطقة باشدار في حي الديم بالخرطوم إلى القصر الجمهوري، وسط العاصمة، كما شهدت عدة ولايات سودانية مسيرات للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

أتى ذلك، بعد أن دعت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية لاحتجاجات جديدة اليوم، تتجه نحو القصر الجمهوري رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما تلاها من إجراءات استثنائية فرضت منذ ذلك الحين.

وقالت لجان مدينة الخرطوم في بيان مشترك مساء أمس، إنها ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية، رغم الاعتقالات التي طالت عدداً من المحتجين، حسب تعبيرها.

في المقابل، أكدت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، إلا أنها لفتت إلى أن التجمعات يجب أن تكون بالميادين العامة في المحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها.

كما دعت إلى الابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات.

من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة في السودان السلطات بالسماح للتظاهرات المعلن عنها بأن تمر دون عُنف.

كما شددت في تغريدة على حسابها على تويتر على أن التجمع السلمي وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها. ونبهت إلى أن تقييد هذه الحقوق من شأنه أن يُفاقم التوتر، داعية السلطات المعنية إلى السماح للتظاهرات بالمرور دون عُنف.

تأتي تلك التظاهرات على الرغم من استمرار الوساطة الأممية من أجل تسهيل الحوار بين الفرقاء، وبحث مقترحات تساهم في حل الأزمة السياسية التي تفاقمت أواخر العام الماضي.

كما تأتي بالتزامن مع فتح السلطات الأمنية تحقيقاً في مقتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة على السواء في احتجاجات شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي.

(ل د)