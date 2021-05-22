تظاهرات حاشدة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته داخل سري كانيه والباب المحتلتين

وبحسب المصادر، فإن أهالي مدينة الباب المحتلة في ريف حلب الشرقي انتفضوا في وجه مرتزقة ما يسمى "فرقة السلطان مراد" على معبر أبو الزندين الواصل بين مناطق سيطرة حكومة دمشق ومناطق الاحتلال التركي، بعد وصول دفعة من أهالي مدينة القنيطرة إلى المنطقة برعاية روسيا وحكومة دمشق.

ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين جراء تعمد مرتزقة ما تسمى "فرقة السلطان مراد" التي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، فيما انهال عناصرها بالضرب المبرح على المتظاهرين.

وظهرت في مقاطع فيديو مصورة، عبارات رددها المتظاهرون تقول: "ما تمارسه شبيحة الأسد والنظام السوري بنا لا يختلف عن ما يمارسه الجيش الحر والخونة من ما تسمى الجيش الوطني".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن حكومة دمشق وبرعاية روسية هجّرت نحو 30 أسرة تضم 150 شخصًا من مدينة القنيطرة نحو المناطق المحتلة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي عبر ثلاثة باصات، بهدف استكمال عملية التغيير الديمغرافي التي يسعى إليها الاحتلال التركي.

واستقدم الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة 750 أسرة فلسطينية إلى مقاطعة عفرين المحتلة، جلبها من معظم المناطق السورية، بهدف تغيير التركيبة السكانية في سوريا والاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي بعفرين المحتلة.

وأفادت مصادر من المنطقة مساء أمس، بتوجه مئات العربات العسكرية التابعة لمرتزقة الجبهة الشامية إلى معبر أبو الزندين، مشيرًا إلى استنفار كامل بين جميع المجموعات المرتزقة على الحواجز وبين المدنيين.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة استنفارًا كاملًا لمرتزقة الاحتلال التركي في مركز المدينة، وتطويق حواجز ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي من قبل مرتزقة ما تسمى فرقة "المعتصم".

إلى ذلك خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة سري كانيه المحتلة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، ردًّا على سوء الوضع الخدمي من انقطاع للماء والكهرباء.

كما أظهر مقطع فيديو مصور، تحركًا للمرتزقة، وسط تصاعد أصوات إطلاق نار عنيف.

(ف ا/ س ر)

ANHA